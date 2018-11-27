Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9273 RUR   0.0254 GBR   2.1783 TRY   0.3242

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 17° 29 Ноя 14° 30 Ноя

Финансы 27.11.2018 15:33

Страхование туристов в Азербайджане целесообразно сделать обязательным - страховщик

Заместитель председателя правления СК Qala Sigorta Талех Юнсуров ожидает изменений в страховом законодательстве, в том числе в регулировании обязательного страхования.

«Мы ожидаем фундаментальных изменений в страховом законодательстве, в частности в законе об обязательном страховании. Дело в том, что обязательное страхование нуждается в более совершенном контроле. Это касается надзора над продажами, осуществляемыми страховыми компаниями, а также полной интеграции электронной системы», - сказал Т. Юнсуров во вторник журналистам.

По его словам, другое ожидаемое изменение относится к страхованию туристов. «Мы подготовили предложения, согласно которым предлагаем сделать страхование туристов обязательным видов. Это позволит развить данный вид страхования и увеличить страховые сборы по нему», - сказал Т. Юнсуров.

В настоящее время сборы по страхованию туристов, являющемуся добровольным видом, достаточно низки. Так, в январе-сентябре 2018 года сборы по данному виду страхования составили 3 млн 61,1 тыс. манатов, выплаты – 603,3 тыс. манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СТРАХОВАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЯ


Похожие новости


ASA подготовит пакет предложений по совершенствованию страхового законодательства ASA подготовит специальную памятку для населения с целью упрощения восприятия страхования Президент Алиев утвердил поправки в законе "О страховой деятельности" Парламент Азербайджана принял поправки в законодательстве для развития страхования Парламенту Азербайджана рекомендуется принять поправок в законодательстве для развития страхования

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]