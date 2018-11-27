Страхование туристов в Азербайджане целесообразно сделать обязательным - страховщик

Заместитель председателя правления СК Qala Sigorta Талех Юнсуров ожидает изменений в страховом законодательстве, в том числе в регулировании обязательного страхования.

«Мы ожидаем фундаментальных изменений в страховом законодательстве, в частности в законе об обязательном страховании. Дело в том, что обязательное страхование нуждается в более совершенном контроле. Это касается надзора над продажами, осуществляемыми страховыми компаниями, а также полной интеграции электронной системы», - сказал Т. Юнсуров во вторник журналистам.

По его словам, другое ожидаемое изменение относится к страхованию туристов. «Мы подготовили предложения, согласно которым предлагаем сделать страхование туристов обязательным видов. Это позволит развить данный вид страхования и увеличить страховые сборы по нему», - сказал Т. Юнсуров.

В настоящее время сборы по страхованию туристов, являющемуся добровольным видом, достаточно низки. Так, в январе-сентябре 2018 года сборы по данному виду страхования составили 3 млн 61,1 тыс. манатов, выплаты – 603,3 тыс. манатов.

А.Мамедов