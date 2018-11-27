Глава МИД Австрии заявила о возможности рассмотрения ЕС новых санкций против РФ

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль во вторник допустила возможность того, что в зависимости от результатов анализа инцидента между РФ и Украиной ЕС рассмотрит вопрос об усилении санкций против России, передает агентство "Блумберг".
"Мы будем думать над вопросом с дальнейшими санкциями. Все зависит от изучения фактов", - приводит агентство слова К.Кнайссль, сказанные после встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Она уточнила, что речь идет о проверке фактов, имеющих отношение к инциденту между Россией и Украиной в районе Керченского пролива.
К.Кнайссль добавила, что этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел стран ЕС.
25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Три украинских моряка получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).
Украина обвинила Москву в нарушении международного права. Временному поверенному в делах Украины в РФ МИД России заявил решительный протест.
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