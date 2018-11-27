Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9273 RUR   0.0254 GBR   2.1783 TRY   0.3242

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 12° 17° 29 Ноя 13° 30 Ноя

Дальнее зарубежье 27.11.2018 17:20

Глава МИД Австрии заявила о возможности рассмотрения ЕС новых санкций против РФ

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль во вторник допустила возможность того, что в зависимости от результатов анализа инцидента между РФ и Украиной ЕС рассмотрит вопрос об усилении санкций против России, передает агентство "Блумберг".

"Мы будем думать над вопросом с дальнейшими санкциями. Все зависит от изучения фактов", - приводит агентство слова К.Кнайссль, сказанные после встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Она уточнила, что речь идет о проверке фактов, имеющих отношение к инциденту между Россией и Украиной в районе Керченского пролива.

К.Кнайссль добавила, что этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел стран ЕС.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Три украинских моряка получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

Украина обвинила Москву в нарушении международного права. Временному поверенному в делах Украины в РФ МИД России заявил решительный протест.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, МИД, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку Глава МИД Австрии после обморока появилась на публике и заявила, что "еще существует" Глава МИД Азербайджана отправился в Австрию для проведения переговоров по Карабаху и участия в СМИД ОБСЕ Глава иранского МИД останется в Вене минимум до конца этой недели Лавров проведет переговоры в Москве с министром по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Главы МИД Азербайджана и Австрии обсудили карабахскую проблему

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]