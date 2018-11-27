Азербайджанская авиакомпания Silk Way пополнила флот еще одним грузовым лайнером Boeing 747

Национальный грузоперевозчик Азербайджана Silk Way получил в свое распоряжение еще один самолет Boeing 747-400, отмечается в сообщении авиакомпании.
Это уже 10-ый самолет типа Boeing-747, который будет эксплуатироваться авиакомпанией.
«Поставка нового авиалайнера даст возможность авиакомпании еще более расширить географию полетов», - отмечается в сообщении.
В пресс-релизе подчеркивает, что за последние 10 лет Международный аэропорт Гейдар Алиев превратился в крупный транспортный узел (хаб) грузовых авиаперевозок. «Сегодня гражданская авиация Азербайджана заявила себя как официальный авиаперевозчик проекта Великий Шелковый путь, соединяющий Восток и Запад. Приобретение новых широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов Boeing 747, прекрасно зарекомендовавших себя на рынке грузоперевозок, является важной частью претворения данной стратегии в жизнь», - отмечается в сообщении.
Авиакомпания Silk Way — грузовая авиакомпания базирующаяся на территории Международного Аэропорта им. Гейдара Алиева в Баку. В настоящее время флот компании состоит из свыше 20 самолетов.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»