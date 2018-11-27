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Оборона 27.11.2018 16:05

Глава Минобороны Азербайджана встретился в Баку с главнокомандующим Силами обороны Бахрейна

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во вторник в Баку принял главнокомандующего Силами обороны Бахрейна, фельдмаршала Шейх Халифу бин Ахмед аль-Халифу.

«В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы военного сотрудничества, а также другие вопросы в сфере обороны»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что Х.Аль-Халифа посещает Азербайджан с рабочим визитом.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАХРЕЙН, ОБОРОНА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]