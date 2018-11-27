Глава Минобороны Азербайджана встретился в Баку с главнокомандующим Силами обороны Бахрейна

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во вторник в Баку принял главнокомандующего Силами обороны Бахрейна, фельдмаршала Шейх Халифу бин Ахмед аль-Халифу.

«В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы военного сотрудничества, а также другие вопросы в сфере обороны»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что Х.Аль-Халифа посещает Азербайджан с рабочим визитом.

Ф.Исазаде