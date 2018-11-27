Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9273 RUR   0.0254 GBR   2.1783 TRY   0.3242

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 12° 17° 29 Ноя 13° 30 Ноя

СНГ 27.11.2018 17:29

Германия выделит Украине более EUR 80 млн на проекты технической и финансовой помощи

Представители правительства Украины и Германии подписали межправительственное соглашение о выделении EUR 84,8 млн на проекты технической и финансовой помощи Украине, сообщил посол Германии Андрей Мельник.

"Только что в Берлине подписали украинско-немецкий межправительственный протокол о выделении Украине EUR 84,8 млн. на проекты технической и финансовой помощи", - написал посол на своей странице в Твиттер во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ФИНПОМОЩЬ, ПОСОЛ


Похожие новости


Берлин за продление санкций ЕС против РФ - Меркель Меркель планирует посетить Украину Меркель посетит Украину в начале ноября - Порошенко Порошенко анонсировал консультации в Берлине по подготовке саммита "Нормандской четверки" Штайнмайер посетит Украину Порошенко ждет на следующей неделе в Киеве президента Германии Штайнмайера

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]