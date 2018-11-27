Германия выделит Украине более EUR 80 млн на проекты технической и финансовой помощи

Представители правительства Украины и Германии подписали межправительственное соглашение о выделении EUR 84,8 млн на проекты технической и финансовой помощи Украине, сообщил посол Германии Андрей Мельник.

"Только что в Берлине подписали украинско-немецкий межправительственный протокол о выделении Украине EUR 84,8 млн. на проекты технической и финансовой помощи", - написал посол на своей странице в Твиттер во вторник.