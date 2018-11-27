Макрон обозначил новые сроки отключения АЭС во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новых темпах отключения реакторов АЭС в стране, отметив, что процесс снижения доли атомной энергетики во Франции будет замедлен, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

"Что касается атомной энергии: к 2035 году мы отключим 14 реакторов мощностью 900 МВт. Этот процесс начнется в 2020 году, когда мы окончательно закроем два реактора АЭС Фессенхайм. Еще от четырех до шести реакторов будут отключены к 2030 году", - написал Э.Макрон во вторник в Twitter.

Также к 2035 году Франция рассчитывает сократить долю атомной энергетики в энергетическом секторе страны до 50%, отметил президент.

Это значительная задержка по сравнению с целями по сокращению атомной энергетики в стране, установленными экс-президентом Франсуа Олландом к 2025 году.

Франция - одна из наиболее зависящих от атомной энергии стран, на сегодняшний день более трех четвертых энергетического сектора приходятся на 19 АЭС.

Э.Макрон подчеркнул, что Франция будет постепенно переходить на возобновляемые источники энергии, пытаясь снизить зависимость экономики от топлива, стимулирующего глобальное потепление.