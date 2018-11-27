Азербайджан за 9 месяцев 2018г экспортировал в Россию фруктов на $73 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2018 года экспортировал свежих фруктов и ягод на $100 млн 129,97 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.
«В январе-сентябре Азербайджан экспортировал 111,038 тыс. тонн фруктов на сумму $100 млн 129,7 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в количественном выражении увеличился на 67,3%», - отметили в правительстве.
Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию. Так за 9 месяцев 2018 года в РФ экспортировано свежих фруктов на сумму $72 млн. 490,39 тыс.
В частности, более половина экспорта азербайджанских фруктов в Россию пришлась на вишню, черешню и другие ягоды. За 9 месяцев в Россию поставлено 23,274 тыс. тонн (рост 62,1%) этих ягод на сумму $37 млн 919,24 тыс. (рост 64,5%).
Кроме того, значительные объемы экспорта пришлись на свежие яблоки. За рассматриваемый период времени в Россию поставлено 36,996 тыс. тонн свежих яблок (рост 23,5%) на сумму $15 млн 826,45 тыс. (рост 27,2%).
Кроме этого, Азербайджан нарастил экспорт персиков и нектарина. В январе-сентябре текущего года экспорт этой продукции в Россию составил 9,378 тыс. тонн (рост на 32,8%) на сумму $10 млн 450,6 тыс. (рост на 35%).
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»