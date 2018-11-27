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Внешняя политика 27.11.2018 16:17

Азербайджан отправит миротворцев в Южный Судан

Законопроект об участии азербайджанских военнослужащих в обеспечении мира в Южном Судане в составе миротворческих сил ООН представлен в парламент, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.

Данный документ во вторник одобрен парламентским комитетом по безопасности, обороне и борьбе с коррупцией.

«В составе миротворческих сил ООН Азербайджан будет представлен четырьмя военнослужащими: тремя офицерами и одним наблюдателем», - отметил источник.

Азербайджанские миротворцы в составе 120 человек, включая 6 офицеров, в настоящее время участвуют в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Р.Бабаев

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Тэги: ЮЖНЫЙ/СУДАН, МИРОТВОРЦЫ, ЗАКОНОПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]