Азербайджан отправит миротворцев в Южный Судан

Законопроект об участии азербайджанских военнослужащих в обеспечении мира в Южном Судане в составе миротворческих сил ООН представлен в парламент, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.

Данный документ во вторник одобрен парламентским комитетом по безопасности, обороне и борьбе с коррупцией.

«В составе миротворческих сил ООН Азербайджан будет представлен четырьмя военнослужащими: тремя офицерами и одним наблюдателем», - отметил источник.

Азербайджанские миротворцы в составе 120 человек, включая 6 офицеров, в настоящее время участвуют в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Р.Бабаев