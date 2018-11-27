Азербайджан отправит миротворцев в Южный Судан

Законопроект об участии азербайджанских военнослужащих в обеспечении мира в Южном Судане в составе миротворческих сил ООН представлен в парламент, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.
Данный документ во вторник одобрен парламентским комитетом по безопасности, обороне и борьбе с коррупцией.
«В составе миротворческих сил ООН Азербайджан будет представлен четырьмя военнослужащими: тремя офицерами и одним наблюдателем», - отметил источник.
Азербайджанские миротворцы в составе 120 человек, включая 6 офицеров, в настоящее время участвуют в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»