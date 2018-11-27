Экс-главу финрегулятора Польши задержали по обвинениям в вымогательстве взятки

Бывший председатель Службы финансово-бюджетного надзора Польши (KNF) Марек Хшановский (Marek Chrzanowski) был задержан во вторник по обвинениям в коррупции, сообщают польские СМИ.
Ранее в ноябре М.Хшановский ушел в отставку после того, как владелец польского банка Getin Noble Лешек Чарнецкий, миллиардер и один из самых известных бизнесменов страны, публично заявил о вымогательстве взятки. По его словам, глава KNF воспользовался частной встречей, чтобы предложить Getin Noble Bank нанять конкретного юриста и выплатить ему гонорар в размере 1% капитализации банка (около $3,6 млн на тот момент) в обмен на "поддержку и защиту" со стороны финрегулятора.
Сам М.Хшановский продолжает отрицать все обвинения.
Расследование ведет Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA). В сообщении ведомства говорится, что, помимо задержания М.Хшановского, были проведены обыски в его доме и штаб-квартире финрегулятора, а также допрошены 11 человек.
Как отмечает агентство Bloomberg, М.Хшановский был протеже главы польского Центробанка Адама Глапинского. После того, как разгорелся скандал, на рынке возникли опасения, что финансовое положение банков Л.Чарнецкого (Getin и Idea) может оказаться хуже, чем представлялось ранее.
Парламент Азербайджана одобрил отказ от визового режима с Монголией и Чили для владельцев дипломатических и служебных паспортов
Глава МИД Азербайджана и новый посол Кореи в Баку отмечают важность увеличения взаимного товарооборота
Заявления Пашиняна по Карабаху тормозят и так слабый процесс урегулирования – МИД Азербайджана
Baki Telefon Rabitesi отбирает поставщика услуг телефонирования и установки базовых станций
Азербайджан отправил экспортную миссию в Германию
В Азербайджане зарегистрирована новая компания по страхованию жизни
Общая выручка "русских" торгов Christie`s превысила 7 млн фунтов
Киберпонедельник установит рекорд онлайн-продаж в США - прогноз
Более 110 женщин покончили с собой в Азербайджане за 9 месяцев - МВД
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Топ-менеджеры AZAL стали почетными гостями CEO Lunch Baku
В Баку прошел вечер, посвященный 100-летию Мехти Гусейнзаде
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»