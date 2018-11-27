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СНГ 27.11.2018 18:31

Премьер Казахстана предложил создать орган ЕАЭС по реагированию на внешние экономические вызовы

Премьер-министр Казахстана Бахытжан Сагинтаев предлагает поручить Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) создать орган для оперативного реагирования на внешние вызовы экономикам стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Как вы знаете, в мае в Сочи президентом Казахстана озвучена инициатива о создании комиссии по текущей экономической ситуации. Считаем, что это актуально и важно сегодня", - сказал он во вторник, выступая на евразийском межправительственном совете в Минске.

"Данная площадка позволит совместно выработать конкретные предложения по реагированию на внешние вызовы и смягчению их влияния на наши экономики и финансовые системы", - пояснил казахский премьер.

В этой связи Б.Сагинтаев предложил поддержать соответствующее предложение и поручить ЕЭК организовать необходимую работу.

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Тэги: ЕАЭС, КАЗАХСТАН, ЭКОНОМИКА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]