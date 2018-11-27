Премьер Казахстана предложил создать орган ЕАЭС по реагированию на внешние экономические вызовы

Премьер-министр Казахстана Бахытжан Сагинтаев предлагает поручить Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) создать орган для оперативного реагирования на внешние вызовы экономикам стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Как вы знаете, в мае в Сочи президентом Казахстана озвучена инициатива о создании комиссии по текущей экономической ситуации. Считаем, что это актуально и важно сегодня", - сказал он во вторник, выступая на евразийском межправительственном совете в Минске.
"Данная площадка позволит совместно выработать конкретные предложения по реагированию на внешние вызовы и смягчению их влияния на наши экономики и финансовые системы", - пояснил казахский премьер.
В этой связи Б.Сагинтаев предложил поддержать соответствующее предложение и поручить ЕЭК организовать необходимую работу.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»