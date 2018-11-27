В Азербайджане зарегистрирована новая компания по страхованию жизни

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ОАО «Xalq Hayat Sigorta», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.
Согласно материалам ведомства, уставный капитал новой страховой компании составил 15 млн манатов, а официальным представителем является Роман Велиев.
Компания прошла регистрацию в налоговом ведомстве 23 ноября.
Для начала деятельности Xalq Hayat Sigorta предстоит получить лицензию в Палате по надзору за финансовыми рынками.
В настоящее время в Азербайджане действуют три компании по страхованию жизни – Ateshgah Hаyat Sigorta, Qala Hаyat Sigorta и PASHA Hayat Sigorta.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»