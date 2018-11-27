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Дальнее зарубежье 27.11.2018 19:49

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Алматы в начале 2019 года

Очередное заседание Евразийского межправсовета пройдет в Алматы (Казахстан) в начале 2019 года, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян в Минске во вторник.

"Мы договорились, что очередное заседание межправсовета проведем в Алматы в начале следующего года", - сказал Т.Саркисян на заседании межправсовета в "расширенном формате".

Планируется, что функции председательствующей стороны в ЕАЭС в 2019 году перейдут от России к Армении.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, ЗАСЕДАНИЕ, АЛМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]