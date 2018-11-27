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СНГ 27.11.2018 20:05

Киргизия будет настаивать на создании института поддержки в рамках ЕАЭС

Киргизия будет продолжать настаивать на создании института поддержки в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр республики Мухамметкалый Абулгазиев.

"Не менее важной составляющей совместного развития в рамках интеграционного объединения является создание эффективного и реально действующего института поддержки, нацеленного на сближение экономик государств-членов ЕАЭС и углубление интеграционных процессов", - сказал он, выступая на Евразийском межправсовете во вторник в Минске.

М.Абулгазиев отметил, что Киргизией ранее был инициирован соответствующий вопрос, однако не получил поддержки всех стран-членов ЕАЭС.

"Предлагаем поручить комиссии активизировать работу по дальнейшему изучению данного вопроса", - заключил киргизский премьер.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЕАЭС, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]