Киргизия будет настаивать на создании института поддержки в рамках ЕАЭС

Киргизия будет продолжать настаивать на создании института поддержки в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр республики Мухамметкалый Абулгазиев.
"Не менее важной составляющей совместного развития в рамках интеграционного объединения является создание эффективного и реально действующего института поддержки, нацеленного на сближение экономик государств-членов ЕАЭС и углубление интеграционных процессов", - сказал он, выступая на Евразийском межправсовете во вторник в Минске.
М.Абулгазиев отметил, что Киргизией ранее был инициирован соответствующий вопрос, однако не получил поддержки всех стран-членов ЕАЭС.
"Предлагаем поручить комиссии активизировать работу по дальнейшему изучению данного вопроса", - заключил киргизский премьер.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»