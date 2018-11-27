Киргизия будет настаивать на создании института поддержки в рамках ЕАЭС

Киргизия будет продолжать настаивать на создании института поддержки в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр республики Мухамметкалый Абулгазиев.

"Не менее важной составляющей совместного развития в рамках интеграционного объединения является создание эффективного и реально действующего института поддержки, нацеленного на сближение экономик государств-членов ЕАЭС и углубление интеграционных процессов", - сказал он, выступая на Евразийском межправсовете во вторник в Минске.

М.Абулгазиев отметил, что Киргизией ранее был инициирован соответствующий вопрос, однако не получил поддержки всех стран-членов ЕАЭС.

"Предлагаем поручить комиссии активизировать работу по дальнейшему изучению данного вопроса", - заключил киргизский премьер.