Заявления Пашиняна по Карабаху тормозят и так слабый процесс урегулирования – МИД Азербайджана

Заявления врио премьер-министра Армении Никола Пашиняна о вовлечении Нагорного Карабаха в переговорный процесс в качестве стороны конфликта демонстрируют желание официального Еревана укрепить ситуацию «fait accompli» (свершившийся факт), созданную в результате применения силы против Азербайджана, заявила пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.
«Несмотря на то, что ранее озвученное и неуместное заявление Н.Пашиняна о вовлечении Нагорного Карабаха к переговорам в качестве стороны конфликта, рассчитано на внутреннюю аудиторию перед (парламентскими – ИФ) выборами в Армении, оно наносит вред и так слабому процессу урегулирования», - заявила Л.Абдуллаева.
«Это также демонстрирует желание Армении укрепить ситуацию «fait accompli» (свершившийся факт), созданную в результате применения силы против Азербайджана»,- добавила она.
По ее словам, если Н.Пашинян был бы заинтересован в урегулировании конфликта, то не создавал препятствий переговорному процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
«В переговорах, по решению Совета министров СБСЕ (ОБСЕ), проведенного в 1992 году в Хельсинки, сторонами переговоров определены Азербайджан и Армения»,- напомнила Л.Абдуллаева.
По мнению официального представителя азербайджанского МИД, безосновательные и противоречивые заявления врио премьера Армении говорят о том, что «он не сможет далеко уйти от своего предшественника в вопросе «хорошего будущего» для армянского народа».
«Это заявление вызывает сомнения в искренности Армении по двусторонней встрече (глав МИД Азербайджана и Армении в Милане в начале декабря - ИФ), предложенной сопредседателями Минской группы ОБСЕ»,- говорится в заявлении.
Ф.Исазаде
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