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Карабахский конфликт 27.11.2018 16:50

Заявления Пашиняна по Карабаху тормозят и так слабый процесс урегулирования – МИД Азербайджана

Заявления врио премьер-министра Армении Никола Пашиняна о вовлечении Нагорного Карабаха в переговорный процесс в качестве стороны конфликта демонстрируют желание официального Еревана укрепить ситуацию «fait accompli» (свершившийся факт), созданную в результате применения силы против Азербайджана, заявила пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

«Несмотря на то, что ранее озвученное и неуместное заявление Н.Пашиняна о вовлечении Нагорного Карабаха к переговорам в качестве стороны конфликта, рассчитано на внутреннюю аудиторию перед (парламентскими – ИФ) выборами в Армении, оно наносит вред и так слабому процессу урегулирования», - заявила Л.Абдуллаева.

«Это также демонстрирует желание Армении укрепить ситуацию «fait accompli» (свершившийся факт), созданную в результате применения силы против Азербайджана»,- добавила она.

По ее словам, если Н.Пашинян был бы заинтересован в урегулировании конфликта, то не создавал препятствий переговорному процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«В переговорах, по решению Совета министров СБСЕ (ОБСЕ), проведенного в 1992 году в Хельсинки, сторонами переговоров определены Азербайджан и Армения»,- напомнила Л.Абдуллаева.

По мнению официального представителя азербайджанского МИД, безосновательные и противоречивые заявления врио премьера Армении говорят о том, что «он не сможет далеко уйти от своего предшественника в вопросе «хорошего будущего» для армянского народа».

«Это заявление вызывает сомнения в искренности Армении по двусторонней встрече (глав МИД Азербайджана и Армении в Милане в начале декабря - ИФ), предложенной сопредседателями Минской группы ОБСЕ»,- говорится в заявлении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]