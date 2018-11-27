Трое американских военных погибли в Афганистане

В Афганистане в результате подрыва на мине погибли трое американских военнослужащих, еще трое получили ранения, сообщил во вторник телеканала Tolo News со ссылкой на командование войсками НАТО в республике.

Американские военнослужащие подорвались на самодельном взрывном устройстве в южной провинции Газни, говорится в сообщении.