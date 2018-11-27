Азербайджан отправил экспортную миссию в Германию

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) организовал экспортную миссию в Германию, отмечается в сообщении Минэкономики.

«Экспортная миссия, в которую вошли 28 азербайджанских компаний, направлена в Берлин. Азербайджанские компании, вошедшие в состав миссии, осуществляют свою деятельность в сферах по производству мебели, текстиля и пищевой продукции», - отмечается в сообщении.

В рамках миссии, которая завершится 30 ноября, азербайджанские предприниматели проведут двусторонние встречи с германскими компаниями, обсудят вопросы экспорта азербайджанской продукции.

Б.Рустамбеков