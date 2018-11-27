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Бизнес и законодательство 27.11.2018 16:53

Азербайджан отправил экспортную миссию в Германию

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) организовал экспортную миссию в Германию, отмечается в сообщении Минэкономики.

«Экспортная миссия, в которую вошли 28 азербайджанских компаний, направлена в Берлин. Азербайджанские компании, вошедшие в состав миссии, осуществляют свою деятельность в сферах по производству мебели, текстиля и пищевой продукции», - отмечается в сообщении.

В рамках миссии, которая завершится 30 ноября, азербайджанские предприниматели проведут двусторонние встречи с германскими компаниями, обсудят вопросы экспорта азербайджанской продукции.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭКСПОРТ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]