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Регион 27.11.2018 19:04

Армения примет участников следующего заседания Евразийского межправсовета летом 2019 года

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится летом 2019 года в Армении, заявил первый вице-премьер армянского правительства Арарат Мирзоян.

"Хочу отметить, что Армения готова к принятию очередного заседания Евразийского межправительственного совета, в частности, летом", - заявил он в ходе заседания межправсовета во вторник в Минске.

"Мы ждем всех вас в Армении и рады будем приложить все усилия для успешного проведения заседания", - добавил А.Мирзоян.

Армения в 2019 году будет председательствовать в рабочих органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщалось, Армению на сегодняшнем заседании Евразийского межправсовета представляет А.Мирзоян, поскольку врио премьер-министра страны Никол Пашинян с 26 ноября по 5 декабря находится в отпуске для участия в предвыборной кампании в рамках внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 9 декабря.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АРМЕНИЯ, ЕВРАЗЭС, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]