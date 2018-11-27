Армения примет участников следующего заседания Евразийского межправсовета летом 2019 года

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится летом 2019 года в Армении, заявил первый вице-премьер армянского правительства Арарат Мирзоян.
"Хочу отметить, что Армения готова к принятию очередного заседания Евразийского межправительственного совета, в частности, летом", - заявил он в ходе заседания межправсовета во вторник в Минске.
"Мы ждем всех вас в Армении и рады будем приложить все усилия для успешного проведения заседания", - добавил А.Мирзоян.
Армения в 2019 году будет председательствовать в рабочих органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как сообщалось, Армению на сегодняшнем заседании Евразийского межправсовета представляет А.Мирзоян, поскольку врио премьер-министра страны Никол Пашинян с 26 ноября по 5 декабря находится в отпуске для участия в предвыборной кампании в рамках внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 9 декабря.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»