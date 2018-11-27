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Внешняя политика 27.11.2018 16:59

Глава МИД Азербайджана и новый посол Кореи в Баку отмечают важность увеличения взаимного товарооборота

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Южной Кореи в Азербайджане Ким Тонг Опа, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе встречи стороны высоко оценили текущее состояние отношений, а также подчеркнули важность увеличения взаимного торгового оборота»,- говорится в сообщении.

По сообщению МИД, в этой связи стороны отметили значимость проведения в ближайшее время заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Посол К.Т.Опа вручил копии верительных грамот Э.Мамедъярову.

Ф.Исазаде

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Тэги: КОРЕЯ, МИД, ВЕРГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]