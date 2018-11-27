Глава МИД Азербайджана и новый посол Кореи в Баку отмечают важность увеличения взаимного товарооборота

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Южной Кореи в Азербайджане Ким Тонг Опа, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе встречи стороны высоко оценили текущее состояние отношений, а также подчеркнули важность увеличения взаимного торгового оборота»,- говорится в сообщении.

По сообщению МИД, в этой связи стороны отметили значимость проведения в ближайшее время заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Посол К.Т.Опа вручил копии верительных грамот Э.Мамедъярову.

Ф.Исазаде