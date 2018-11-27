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Регион 27.11.2018 19:24

Саакашвили призвал население Грузии на президентских выборах проявить патриотизм

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен в победе кандидата от возглавляемой им бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григола Вашадзе на президентских выборах 28 ноября.

"Я уверен в завтрашней победе на выборах нашего кандидата Григола Вашадзе, но впереди нас ждет еще большая победа", - заявил во вторник М.Саакашвили в видеообращении к населению Грузии, которое распространили некоторые грузинские телеканалы.

"Мы возвратим уехавших из страны грузин и создадим новые рабочие места, Мы обязательно повысим пенсии и облегчим населению груз банковских обязательств, но все это зависит от вашего завтрашнего верного выбора. Я очень надеюсь на ваш патриотизм. Грузию сегодня спасут только перемены", - сказал М.Саакашвили.

Ранее он заявлял, что через несколько месяцев после победы Г.Вашадзе на президентских выборах будет сформировано коалиционное правительство и назначены досрочные парламентские выборы.

Во втором туре президентских выборов в Грузии участвуют кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" и Г.Вашадзе.

Избирательные участки в Грузии будут работать в среду с 8:00 до 20:00 по местному времени.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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