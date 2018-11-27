Саакашвили призвал население Грузии на президентских выборах проявить патриотизм

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен в победе кандидата от возглавляемой им бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григола Вашадзе на президентских выборах 28 ноября.
"Я уверен в завтрашней победе на выборах нашего кандидата Григола Вашадзе, но впереди нас ждет еще большая победа", - заявил во вторник М.Саакашвили в видеообращении к населению Грузии, которое распространили некоторые грузинские телеканалы.
"Мы возвратим уехавших из страны грузин и создадим новые рабочие места, Мы обязательно повысим пенсии и облегчим населению груз банковских обязательств, но все это зависит от вашего завтрашнего верного выбора. Я очень надеюсь на ваш патриотизм. Грузию сегодня спасут только перемены", - сказал М.Саакашвили.
Ранее он заявлял, что через несколько месяцев после победы Г.Вашадзе на президентских выборах будет сформировано коалиционное правительство и назначены досрочные парламентские выборы.
Во втором туре президентских выборов в Грузии участвуют кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" и Г.Вашадзе.
Избирательные участки в Грузии будут работать в среду с 8:00 до 20:00 по местному времени.
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