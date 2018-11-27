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СНГ 27.11.2018 17:09

ЕЭК и Исполком СНГ решили углублять взаимодействие

Меморандум об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией подписан во вторник в Минске, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Документ подписали председатель Исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Как уточнили в Исполкоме СНГ, меморандум предусматривает совместную работу по таким направлениям, как государственные закупки, конкурентная политика и антимонопольное регулирование, цифровая экономика, сотрудничество в сфере налоговой политики, прослеживаемость и маркировка товаров средствами идентификации, защита прав потребителей.

В Исполкоме Содружества напомнили, что еще в 2012 был подписан меморандум о взаимодействии между исполнительными органами СНГ и ЕАЭС. Новый документ должен стать следующим шагом в развитии сотрудничества.

"Подписание нынешнего документа о взаимодействии исполнительных органов двух наиболее значимых интеграционных организаций на постсоветском пространстве наполняет наше сотрудничество новым практическим содержанием", - отметили в исполкоме.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СНГ, ЕАЭС, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]