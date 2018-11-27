Топ-менеджеры AZAL стали почетными гостями CEO Lunch Baku

Вице-президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Эльдар Гаджиев принял участие в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku, организованном Caspian European Club 27 ноября 2018 года в отеле «Hyatt Regency Baku».

Почетными гостями CEO Lunch Baku также стали директор Международного аэропорта Гейдара Алиева Теймур Гасанов, директор пассажирской авиакомпании ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Джамиль Манизаде, помощник президента ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» по связям с общественностью Паша Кесамански, глава Постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияр Аскеров, заслуженный деятель искусств, доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Фахрия Халафова и президент Центра национальной кулинарии Азербайджана (ЦНКА) Таир Амирасланов.

Вначале мероприятия с презентацией выступили президент ЦНКА Таир Амирасланов м исполнительный директор компании Barattson Эльшан Рагимов. Затем состоялось выступление вице-президента ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Эльдара Гаджиева, презентации директора Международного аэропорта Гейдара Алиева Теймура Гасанова, директор пассажирской авиакомпании ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»Джамиля Манизаде, а также выступление заслуженного деятеля искусств Фахрии Халафовой.

Мероприятие состоялось в результате многочисленных обращений компаний членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с ЗАО «Азербайджанские Авиалинии». На CEO Lunch Baku в неформальной обстановке обсуждались инициативы и предложения руководителей компаний-членов Клуба по вопросам расширения сотрудничества между частным сектором и ЗАО «Азербайджанские Авиалинии». Участники CEO Lunch Baku также имели возможность получить ответы на интересующие их вопросы.

В ходе бизнес-форума Эльдару Гаджиеву, Теймуру Гасанову, Джамилю Манизаде, Фахрие Халафовой, Таиру Амирасланову вручены сертификаты почетного члена Caspian European Club. Вручены сертификаты и компаниям – новым и действующим членам Caspian European Club: North West Construction, Narimanfilm, KPMG, Grant Thornton Azerbaijan, SALAM Tourism &Travel, Benzeine.

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является торговая марка «Азерчай».

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club,а 26 января 2018 года- Caspian Asian Club,которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club.Все компании,вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Clubи наоборот.

Основателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.