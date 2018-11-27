Парламент Азербайджана одобрил отказ от визового режима с Монголией и Чили для владельцев дипломатических и служебных паспортов

Милли меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал во вторник двусторонние соглашения с Монголией и Чили об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от применения визового режима.

Азербайджанские парламентарии на заседании также одобрили «Соглашение о сотрудничестве по транзиту и транспорту (Соглашение по маршруту Лаписа Лазули)», подписанного 15 ноября 2017 года в Ашхабаде.

Кроме этого, парламент утвердил многостороннее соглашение «О создании Международного мозгового центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю», поправки во «Внутренний Устав Милли меджлиса», в законы о статусе депутата Милли меджлиса и правилах этического поведения парламентариев, «Об адвокатах и адвокатской деятельности», «О госпошлине» и т.д.

Р.Бабаев