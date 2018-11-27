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Внешняя политика 27.11.2018 17:14

Парламент Азербайджана одобрил отказ от визового режима с Монголией и Чили для владельцев дипломатических и служебных паспортов

Милли меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал во вторник двусторонние соглашения с Монголией и Чили об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от применения визового режима.

Азербайджанские парламентарии на заседании также одобрили «Соглашение о сотрудничестве по транзиту и транспорту (Соглашение по маршруту Лаписа Лазули)», подписанного 15 ноября 2017 года в Ашхабаде.

Кроме этого, парламент утвердил многостороннее соглашение «О создании Международного мозгового центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю», поправки во «Внутренний Устав Милли меджлиса», в законы о статусе депутата Милли меджлиса и правилах этического поведения парламентариев, «Об адвокатах и адвокатской деятельности», «О госпошлине» и т.д.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ДОКУМЕНТЫ, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]