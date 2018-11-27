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ТЭК 27.11.2018 17:19

Fitch во второй раз за месяц ухудшило прогноз цены Brent на 2019г

Fitch Solutions, подразделение международного рейтингового агентства, понизило свой прогноз цены нефти эталонной марки Brent на следующий год во второй раз за этот месяц, отметив "ухудшение фундаментального прогноза, во многом вызванное смягчением позиции США по Ирану".

Теперь агентство ожидает, что североморская нефть будет стоить в среднем $75 за баррель в следующем году, а не $81 за баррель, как ожидалось в начале ноября, когда прогноз был снижен с $82 за баррель.

Прогноз для WTI был ухудшен до $69 с $75 за баррель.

Как сообщалось, ранее власти США сделали исключение для восьми стран, включая Индию и Японию, позволив им продолжить закупки иранской нефти.

"Наше мнение относительно спроса и предложения не претерпело радикальных изменений, однако баланс в мире теперь скорее склоняется к избытку топлива на рынке", - говорится в сообщении Fitch.

Утром во вторник январский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у $60,20 за баррель, WTI - у $51,30 за баррель.

По мнению экспертов консалтинговой компании FGE, для того, чтобы поддержать рынок, странам ОПЕК+ потребуется принять решение о сокращении совокупной добычи на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с). При этом картелю нужно не только сообщить о сокращении добычи, но и сделать это убедительно, полагает глава компании Ферейдун Фешараки.

Если этого не сделать, Brent может упасть до $50 за баррель, WTI - до $40 за баррель. Шансы на успех эксперты FGE оценивают в 50%.

Аналитики Societe Generale убеждены, что на встрече в Вене 6 декабря ОПЕК+ примет решение уменьшить нефтедобычу на 1 млн б/с или более. "Это потребуется для того, чтобы избежать значительного избытка топлива на рынке в 2019 году и удержать цены в желаемом диапазоне в $70-80 за баррель", - говорится в отчете банка.

По прогнозу Societe Generale, Brent в первом квартале 2019 года будет стоить $71 за баррель и подешевеет до $70 за баррель во втором квартале. В целом в ближайшие месяцы контракт будет торговаться в диапазоне от $65 до $82 за баррель, считают аналитики.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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