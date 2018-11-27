ЕАЭС будет стимулировать производство электромобилей

Евразийский межправительственный совет одобрил план мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования автомобилей с электрическими двигателями в 2018-2020 гг.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании совета во вторник в Минске.

Также премьер-министры стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили разработку концепции применения специальных режимов ("регулятивных песочниц") в рамках реализации цифровой повестки.

Кроме того, принято распоряжение о ходе работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС в 2017-2018 гг.