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Дальнее зарубежье 27.11.2018 20:25

ЕАЭС будет стимулировать производство электромобилей

Евразийский межправительственный совет одобрил план мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования автомобилей с электрическими двигателями в 2018-2020 гг.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании совета во вторник в Минске.

Также премьер-министры стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили разработку концепции применения специальных режимов ("регулятивных песочниц") в рамках реализации цифровой повестки.

Кроме того, принято распоряжение о ходе работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС в 2017-2018 гг.

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Тэги: ЕАЭС, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]