Визит президента Азербайджана в Чечню будет важным политическим событием, считает Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева совершить визит в Чечню.

«Если Вы найдете возможность и посетите Чечню, это для нас будет важным и политической, и с братской, и с человеческой точки зрения»,- сказал Р.Кадыров в ходе встречи с И.Алиевым в Баку во вторник.

«Хочу сказать вам спасибо за поддержку мусульман и Кавказа, в частности, и все то, что сделали для нашего региона», - добавил Р.Кадыров.

В свою очередь, И.Алиев отметил высокий уровень взаимоотношений между Азербайджаном и республиками Северного Кавказа. «Мы считаем, что стабильность и безопасность, развитие на Кавказе возможно исключительно совместными усилиями. Естественно, наши отношения с Чечней и другими республиками Северного Кавказа, являются важным фактором взаимоотношений между Азербайджаном и Россией»,- отметил президент Азербайджана.

Он отметил, что Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами.

И.Алиев также принял приглашение Р.Кадырова посетить Чечню.

Ф.Исазаде