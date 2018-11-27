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Внешняя политика 27.11.2018 17:40

Визит президента Азербайджана в Чечню будет важным политическим событием, считает Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева совершить визит в Чечню.

«Если Вы найдете возможность и посетите Чечню, это для нас будет важным и политической, и с братской, и с человеческой точки зрения»,- сказал Р.Кадыров в ходе встречи с И.Алиевым в Баку во вторник.

«Хочу сказать вам спасибо за поддержку мусульман и Кавказа, в частности, и все то, что сделали для нашего региона», - добавил Р.Кадыров.

В свою очередь, И.Алиев отметил высокий уровень взаимоотношений между Азербайджаном и республиками Северного Кавказа. «Мы считаем, что стабильность и безопасность, развитие на Кавказе возможно исключительно совместными усилиями. Естественно, наши отношения с Чечней и другими республиками Северного Кавказа, являются важным фактором взаимоотношений между Азербайджаном и Россией»,- отметил президент Азербайджана.

Он отметил, что Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами.

И.Алиев также принял приглашение Р.Кадырова посетить Чечню.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, КАДЫРОВ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]