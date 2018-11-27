Импорт автобусов на сжатом газе в Азербайджан с 2020г будет освобожден от НДС

Правительство Азербайджана намерено освободить импорт автобусов, работающих на сжатом газе, от НДС, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов.

Парламент Азербайджана во вторник принял в I-ом чтении поправки в Налоговый кодекс.

Согласно изменениям импорт в Азербайджан работающих на сжатом газе автобусов предлагается освободить от уплаты НДС сроком на пять лет с 1 января 2020 года.

Кроме этого, от НДС предложено освободить предоставление активов в рамках процедуры банкротства банков. Данная льгота будет действительна до 1 января 2020 года.

А.Мамедов