Импорт автобусов на сжатом газе в Азербайджан с 2020г будет освобожден от НДС

Правительство Азербайджана намерено освободить импорт автобусов, работающих на сжатом газе, от НДС, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов.
Парламент Азербайджана во вторник принял в I-ом чтении поправки в Налоговый кодекс.
Согласно изменениям импорт в Азербайджан работающих на сжатом газе автобусов предлагается освободить от уплаты НДС сроком на пять лет с 1 января 2020 года.
Кроме этого, от НДС предложено освободить предоставление активов в рамках процедуры банкротства банков. Данная льгота будет действительна до 1 января 2020 года.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»