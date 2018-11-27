Азербайджан в январе 2019 года направит миротворцев в Южный Судан - Минобороны

Азербайджанские военнослужащие примут участие в миротворческой операции в Южном Судане, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
«Планируется участие азербайджанских миротворцев в международной миссии в Южном Судане под мандатом ООН»,- отметили в Минобороны в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Азербайджан».
В оборонном ведомстве отметили, что военнослужащих Азербайджана планируется откомандировать в столицу Южного Судана Джубу в январе 2019 года.
Законопроект об участии азербайджанских миротворцев в международной миссии в Южном Судане под мандатом ООН, во вторник одобрен парламентским комитетом по безопасности, обороне и борьбе с коррупцией.
Согласно документу, в составе миротворческих сил Азербайджан будет представлен четырьмя военнослужащими: тремя офицерами и одним наблюдателем.
Азербайджанские миротворцы в составе 120 человек, включая 6 офицеров, в настоящее время участвуют в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»