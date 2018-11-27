Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9273 RUR   0.0254 GBR   2.1783 TRY   0.3242

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 12° 17° 29 Ноя 13° 30 Ноя

Оборона 27.11.2018 19:18

Азербайджан в январе 2019 года направит миротворцев в Южный Судан - Минобороны

Азербайджанские военнослужащие примут участие в миротворческой операции в Южном Судане, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«Планируется участие азербайджанских миротворцев в международной миссии в Южном Судане под мандатом ООН»,- отметили в Минобороны в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В оборонном ведомстве отметили, что военнослужащих Азербайджана планируется откомандировать в столицу Южного Судана Джубу в январе 2019 года.

Законопроект об участии азербайджанских миротворцев в международной миссии в Южном Судане под мандатом ООН, во вторник одобрен парламентским комитетом по безопасности, обороне и борьбе с коррупцией.

Согласно документу, в составе миротворческих сил Азербайджан будет представлен четырьмя военнослужащими: тремя офицерами и одним наблюдателем.

Азербайджанские миротворцы в составе 120 человек, включая 6 офицеров, в настоящее время участвуют в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИРОТВОРЦЫ, ЮЖСУДАН, МИССИЯ


Похожие новости


Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана на родину Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана на родину Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана в Баку Азербайджанские миротворцы в порядке ротации отправились в Афганистан Группа миротворцев из Азербайджана в составе 41 военнослужащего отправилась в Афганистан

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]