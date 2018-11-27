Азербайджан в январе 2019 года направит миротворцев в Южный Судан - Минобороны

Азербайджанские военнослужащие примут участие в миротворческой операции в Южном Судане, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«Планируется участие азербайджанских миротворцев в международной миссии в Южном Судане под мандатом ООН»,- отметили в Минобороны в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В оборонном ведомстве отметили, что военнослужащих Азербайджана планируется откомандировать в столицу Южного Судана Джубу в январе 2019 года.

Законопроект об участии азербайджанских миротворцев в международной миссии в Южном Судане под мандатом ООН, во вторник одобрен парламентским комитетом по безопасности, обороне и борьбе с коррупцией.

Согласно документу, в составе миротворческих сил Азербайджан будет представлен четырьмя военнослужащими: тремя офицерами и одним наблюдателем.

Азербайджанские миротворцы в составе 120 человек, включая 6 офицеров, в настоящее время участвуют в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Ф.Исазаде