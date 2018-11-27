Иран пообещал бороться с планом Трампа по ближневосточному урегулированию

Иранские власти намерены противостоять плану администрации США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, сообщает во вторник агентство ИСНА со ссылкой на спикера парламента Ирана Али Лариджани.
"Мы будем выступать против израильского режима и не допустим, чтобы этот план был реализован в регионе", - сказал А.Лариджани на конференции в Тегеране.
По его словам, план США заключается в том, чтобы Израиль и США "установили доминирование еврейского государства на Ближнем Востоке".
"Для того чтобы достичь своей цели, они пытаются создать новые политические механизмы в регионе", - отметил спикер иранского парламента.
Д.Трамп неоднократно обещал подготовить собственный план урегулирования палестино-израильского конфликта. Летом советник американского президента Джаред Кушнер в ходе визита в страны Ближнего Востока заявил, что план администрации будет обнародован в скором времени.
Палестинская сторона ранее не раз обвиняла администрацию Д.Трампа в том, что ее подходы к палестино-израильскому мирному процессу являются частью усилий по подрыву мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны.
Азербайджан в январе 2019 года направит миротворцев в Южный Судан - Минобороны
Визит президента Азербайджана в Чечню будет важным политическим событием, считает Кадыров
Парламент Азербайджана одобрил отказ от визового режима с Монголией и Чили для владельцев дипломатических и служебных паспортов
Импорт автобусов на сжатом газе в Азербайджан с 2020г будет освобожден от НДС
Fitch во второй раз за месяц ухудшило прогноз цены Brent на 2019г
Baki Telefon Rabitesi отбирает поставщика услуг телефонирования и установки базовых станций
Общая выручка "русских" торгов Christie`s превысила 7 млн фунтов
Киберпонедельник установит рекорд онлайн-продаж в США - прогноз
Более 110 женщин покончили с собой в Азербайджане за 9 месяцев - МВД
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Топ-менеджеры AZAL стали почетными гостями CEO Lunch Baku
В Баку прошел вечер, посвященный 100-летию Мехти Гусейнзаде
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»