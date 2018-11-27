Иран пообещал бороться с планом Трампа по ближневосточному урегулированию

Иранские власти намерены противостоять плану администрации США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, сообщает во вторник агентство ИСНА со ссылкой на спикера парламента Ирана Али Лариджани.

"Мы будем выступать против израильского режима и не допустим, чтобы этот план был реализован в регионе", - сказал А.Лариджани на конференции в Тегеране.

По его словам, план США заключается в том, чтобы Израиль и США "установили доминирование еврейского государства на Ближнем Востоке".

"Для того чтобы достичь своей цели, они пытаются создать новые политические механизмы в регионе", - отметил спикер иранского парламента.

Д.Трамп неоднократно обещал подготовить собственный план урегулирования палестино-израильского конфликта. Летом советник американского президента Джаред Кушнер в ходе визита в страны Ближнего Востока заявил, что план администрации будет обнародован в скором времени.

Палестинская сторона ранее не раз обвиняла администрацию Д.Трампа в том, что ее подходы к палестино-израильскому мирному процессу являются частью усилий по подрыву мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны.