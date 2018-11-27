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Регион 27.11.2018 21:08

Иран пообещал бороться с планом Трампа по ближневосточному урегулированию

Иранские власти намерены противостоять плану администрации США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, сообщает во вторник агентство ИСНА со ссылкой на спикера парламента Ирана Али Лариджани.

"Мы будем выступать против израильского режима и не допустим, чтобы этот план был реализован в регионе", - сказал А.Лариджани на конференции в Тегеране.

По его словам, план США заключается в том, чтобы Израиль и США "установили доминирование еврейского государства на Ближнем Востоке".

"Для того чтобы достичь своей цели, они пытаются создать новые политические механизмы в регионе", - отметил спикер иранского парламента.

Д.Трамп неоднократно обещал подготовить собственный план урегулирования палестино-израильского конфликта. Летом советник американского президента Джаред Кушнер в ходе визита в страны Ближнего Востока заявил, что план администрации будет обнародован в скором времени.

Палестинская сторона ранее не раз обвиняла администрацию Д.Трампа в том, что ее подходы к палестино-израильскому мирному процессу являются частью усилий по подрыву мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны.

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Тэги: ИРАН, ТРАМП, БЛИЖВОСТОК, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]