Президент Украины сможет при необходимости объявить мобилизацию в период военного положения - спикер Рады

Принятый Верховной Радой Украины закон об утверждении указа о введении военного положения в 10 областях в течение 30 дней предоставляет право президенту страны Петру Порошенко объявлять мобилизацию, разъясняет спикер парламента Андрей Парубий.
"Мы упростили механизм. Условно, если завтра произойдут агрессивные действия, мы дали возможность президенту в течение этих 30 дней (действия военного положения - ИФ) объявить мобилизацию своим указом. Мы расширили полномочия президента", - сказал А.Парубий журналистам во вторник в Брюсселе.
Он напомнил, что в условиях мирного времени процедура объявления мобилизации иная - президент направляет свой законопроект в Верховную Раду, и она принимает решение - закон о мобилизации.
Как сообщалось со ссылкой на СНБО Украины, военное положение вводится с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.
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