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СНГ 27.11.2018 21:29

Президент Украины сможет при необходимости объявить мобилизацию в период военного положения - спикер Рады

Принятый Верховной Радой Украины закон об утверждении указа о введении военного положения в 10 областях в течение 30 дней предоставляет право президенту страны Петру Порошенко объявлять мобилизацию, разъясняет спикер парламента Андрей Парубий.

"Мы упростили механизм. Условно, если завтра произойдут агрессивные действия, мы дали возможность президенту в течение этих 30 дней (действия военного положения - ИФ) объявить мобилизацию своим указом. Мы расширили полномочия президента", - сказал А.Парубий журналистам во вторник в Брюсселе.

Он напомнил, что в условиях мирного времени процедура объявления мобилизации иная - президент направляет свой законопроект в Верховную Раду, и она принимает решение - закон о мобилизации.

Как сообщалось со ссылкой на СНБО Украины, военное положение вводится с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Тэги: УКРАИНА, ВОЕННОЕ, ПОЛОЖЕНИЕ, МОБИЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]