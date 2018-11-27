Порошенко заявляет, что пытался поговорить с Путиным после задержания украинских судов в Керченском проливе, но безуспешно

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что после задержания судов Военно-морских сил ВСУ в Керченском проливе пытался провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако Киев не получил от Москвы ответа на данный запрос.
"Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным - мы не получили ответа", - рассказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам во вторник вечером.
Он также сообщил, что из-за этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с тем, чтобы она поговорила с В.Путиным о немедленном освобождении украинских моряков.
Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали у Керченского пролива буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь.
Были задержаны 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Пострадавшие находятся в больнице в Керчи.
Украина и Россия обвинили друг друга в провокациях.
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