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СНГ 27.11.2018 23:34

Порошенко заявляет, что пытался поговорить с Путиным после задержания украинских судов в Керченском проливе, но безуспешно

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что после задержания судов Военно-морских сил ВСУ в Керченском проливе пытался провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако Киев не получил от Москвы ответа на данный запрос.

"Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным - мы не получили ответа", - рассказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам во вторник вечером.

Он также сообщил, что из-за этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с тем, чтобы она поговорила с В.Путиным о немедленном освобождении украинских моряков.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали у Керченского пролива буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь.

Были задержаны 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Пострадавшие находятся в больнице в Керчи.

Украина и Россия обвинили друг друга в провокациях.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, РОССИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]