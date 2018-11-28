Трамп недоволен отсутствием поддержки со стороны главы Федеральной резервной системы

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, как работает Джером Пауэлл, назначенный по его же инициативе на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС).
"Я заключаю сделки, а ФРС меня не поддерживает", - заявил Д.Трамп в интервью газете "Вашингтон пост".
"Пока я совсем недоволен своим выбором Джея (Джерома Пауэлла - ИФ). Совершенно недоволен. И я никого не виню, но я просто говорю, что я думаю, что в ФРС неверно делают то, что они делают" - отметил он.
В частности, президент США предположил, что именно инициативы ФРС привели к тому, что на этой неделе в General Motors сообщили, что планируют закрыть пять заводов в США и Канаде.
Д.Трамп ранее неоднократно критиковал политику Федеральной резервной системы США в вопросе постепенного повышения процентной ставки.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»