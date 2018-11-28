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Дальнее зарубежье 28.11.2018 10:01

Трамп недоволен отсутствием поддержки со стороны главы Федеральной резервной системы

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, как работает Джером Пауэлл, назначенный по его же инициативе на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС).

"Я заключаю сделки, а ФРС меня не поддерживает", - заявил Д.Трамп в интервью газете "Вашингтон пост".

"Пока я совсем недоволен своим выбором Джея (Джерома Пауэлла - ИФ). Совершенно недоволен. И я никого не виню, но я просто говорю, что я думаю, что в ФРС неверно делают то, что они делают" - отметил он.

В частности, президент США предположил, что именно инициативы ФРС привели к тому, что на этой неделе в General Motors сообщили, что планируют закрыть пять заводов в США и Канаде.

Д.Трамп ранее неоднократно критиковал политику Федеральной резервной системы США в вопросе постепенного повышения процентной ставки.

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Тэги: США, ТРАМП, ФРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]