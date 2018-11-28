Директор нацразведки США намерен обсудить вопрос о выходе из ДРСМД с партнерами по НАТО

Вопрос о выходе Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) планируется обсудить с союзниками на полях саммита НАТО, сообщил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Мы еще работаем над этим вопросом с нашими союзниками, в частности, с европейцами", - завил он журналистам.

При этом Д.Коутс отметил, что, хотя президент Дональд Трамп объявил о прекращении американского участия в договоре в октябре, дата официального выхода еще не названа.

"Разведывательное сообщество оценивает, что Россия провела летные испытания, произвела и развернула крылатые ракеты с дальностью, запрещенной договором. Россия не демонстрирует признаков того, что она готова признать свои нарушения, не говоря уже о возвращении к полному и проверяемому соблюдению Договора", - подчеркнул директор нацразведки.

Он, в частности, обвинил российскую сторону в том, что она в нарушение ДРСМД скрытно размещает ракеты средней дальности наземного базирования, известные как 9M729.

Тем не менее, Д.Коутс отметил, что существует незначительная возможность того, что США останутся в рамах Договора, если Россия признает, что нарушала его условия и ликвидирует проблемные ракеты.

При этом он добавил, что эта возможность "не выглядит многообещающей".