Директор нацразведки США намерен обсудить вопрос о выходе из ДРСМД с партнерами по НАТО

Вопрос о выходе Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) планируется обсудить с союзниками на полях саммита НАТО, сообщил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.
"Мы еще работаем над этим вопросом с нашими союзниками, в частности, с европейцами", - завил он журналистам.
При этом Д.Коутс отметил, что, хотя президент Дональд Трамп объявил о прекращении американского участия в договоре в октябре, дата официального выхода еще не названа.
"Разведывательное сообщество оценивает, что Россия провела летные испытания, произвела и развернула крылатые ракеты с дальностью, запрещенной договором. Россия не демонстрирует признаков того, что она готова признать свои нарушения, не говоря уже о возвращении к полному и проверяемому соблюдению Договора", - подчеркнул директор нацразведки.
Он, в частности, обвинил российскую сторону в том, что она в нарушение ДРСМД скрытно размещает ракеты средней дальности наземного базирования, известные как 9M729.
Тем не менее, Д.Коутс отметил, что существует незначительная возможность того, что США останутся в рамах Договора, если Россия признает, что нарушала его условия и ликвидирует проблемные ракеты.
При этом он добавил, что эта возможность "не выглядит многообещающей".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»