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Дальнее зарубежье 28.11.2018 10:31

В США обвиняют в киберпреступлениях шестерых россиян и двух казахстанцев

Власти США заочно предъявили обвинения в интернет-мошенничестве шестерым гражданам России и двум гражданам Казахстана, сообщает прокуратура Восточного округа Нью-Йорка.

"Обвинительное заключение, включающее 13 пунктов, было предъявлено сегодня в Федеральном суде Бруклина", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте прокуратуры во вторник.

Россияне и граждане Казахстана обвиняются в мошенничестве с цифровой рекламой. Согласно заявлению прокуратуры, ущерб от незаконной деятельности исчисляется десятками миллионов долларов. Кроме того, фигурантам дела инкриминируют "вторжение в компьютерные системы, кражу личных данных и отмывание денег".

По данным прокуратуры, среди обвиняемых - россияне Александр Жуков, Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев. Такде речь идёт о гражданах Казахстана - Сергее Овсянникове и Евгении Тимченко.

В пресс-релизе отмечается, что С.Овсянников был арестован в октябре в Малайзии. А.Жукова арестовали в начале ноября в Болгарии, а Б.Тимченко - в Эстонии. В настоящее время они ожидают экстрадиции в США. Остальные фигуранты дела в настоящее время остаются на свободе.

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Тэги: США, РОССИЯНЕ, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]