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Дальнее зарубежье 28.11.2018 10:42

Трамп объяснил военное присутствие США в Афганистане выводами экспертов

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сохранять военное присутствие США в Афганистане по совету экспертов.

"Мы там потому, что практически все эксперты говорят, что если нас там не будет, они (талибы - ИФ, движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России) будут сражаться здесь. И я слышу это снова и снова. Мы в процессе, как вы знаете, мы говорим о мире с талибами", - пояснил он в интервью газете "Вашингтон пост".

Он также пообещал посетить американских военных в Афганистане.

"В нужное время я буду", - сказал Д.Трамп. Возможно, это произойдет перед Рождеством.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]