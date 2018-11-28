Трамп объяснил военное присутствие США в Афганистане выводами экспертов

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сохранять военное присутствие США в Афганистане по совету экспертов.

"Мы там потому, что практически все эксперты говорят, что если нас там не будет, они (талибы - ИФ, движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России) будут сражаться здесь. И я слышу это снова и снова. Мы в процессе, как вы знаете, мы говорим о мире с талибами", - пояснил он в интервью газете "Вашингтон пост".

Он также пообещал посетить американских военных в Афганистане.

"В нужное время я буду", - сказал Д.Трамп. Возможно, это произойдет перед Рождеством.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.