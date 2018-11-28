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Дальнее зарубежье 28.11.2018 11:01

Трамп заявил, что не планирует закрывать расследование спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен предпринимать какие-либо действия, чтобы закрыть расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

"Расследование Мюллера это то, что есть. Оно идет и идет", - отметил Д.Трамп в интервью "Вашингтон Пост".

Президент добавил: "Он (Р.Мюллер - ИФ) все еще на посту. И хотя в этом нет необходимости, он еще на посту", - добавил президент США.

Р.Мюллер занимается расследованием якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Российская сторона и сам Д.Трамп неоднократно отвергали эти подозрения.

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Тэги: США, ТРАМП, МЮЛЛЕР, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]