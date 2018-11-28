Пресс-релиз

5 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет показ документального фильма режиссёра Теймура Даими «Это любовь». Картина заняла первые места в номинации «короткометражный документальный фильм» на Международном Евразийском кинофестивале в Москве и Международном кинофестивале мусульманского кино в Казани.
Начало – в 19:00 часов.
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Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»