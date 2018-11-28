Страховщики Азербайджана в январе-октябре увеличили премии на 33%, выплаты – почти на 1%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-октябре 2018 года составили 617 млн 170,6 тыс. манатов, что на 33,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 450 млн 761,3 тыс. манатов (рост на 46,7% - ИФ) или 73% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 256 млн 326 тыс. манатов (рост на 85,5%), по страхованию иное, чем жизнь - 194 млн 435,3 тыс. манатов (рост на 15%).
По обязательным видам страхования премии в январе-октябре 2018 года составили 166 млн 409,3 тыс. манатов (рост на 7,1%).
За январь-октябрь 2018 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 205 млн 960,4 тыс. манатов (рост на 0,6%).
Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 149 млн 741,8 тыс. манатов (спад на 5,8%) или 72,7% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 86 млн 544,2 тыс. манатов (спад на 7,6%), по страхованию иному, чем жизнь - 63 млн 197,6 тыс. манатов (спад на 3,2%).
По обязательным видам страхования выплаты в январе-октябре 2018 года составили 56 млн 218,6 тыс. манатов (рост на 22,9%).
На конец октября 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 21 страховая компания.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»