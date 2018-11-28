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Регион 28.11.2018 09:48

Второй тур президентских выборов в Грузии проходит спокойно - ЦИК

Все избирательные участки в Грузии, где в среду проходит второй тур президентских выборов, открылись ровно в 8:00 по местному времени (7:00 мск), голосование проходит в спокойной обстановке, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии страны Анна Микеладзе на брифинге в Тбилиси.

Представитель ЦИК напомнила представителям политических партий, что в день голосования запрещено любое давление на избирателей.

Со своей стороны в правящей партии "Грузинская мечта" призывали своих сторонников не поддаваться на провокации, которые в течение дня могут организовать их политические оппоненты.

Представитель партии, вице-спикер парламента Тамара Чугошвили на брифинге в среду заявила, что пока серьезных инцидентов не зафиксировано, но попытки организовать провокации были на ряде участков.

В этой связи она призвала МВД и избиркомы максимально содействовать спокойной обстановке на выборах.

Во втором туре президентских выборов в Грузии участвуют два кандидата - Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" и Григола Вашадзе, выдвинутого бывшей партией власти "Единое национальное движение".

В состоявшихся 28 октября президентских выборов победителя выявлено не было, так как ни один из 25 кандидатов не набрал в ходе голосования более 50 процентов голосов избирателей. Лучших результатов добились С.Зурабишвили (38,6%) и Г.Вашадзе (36,7%).

По информации грузинских СМИ, в среду в 8:00 открылись - 3 тыс. 703 избирательных участка, в том числе 55 избирательных участков в более 30 зарубежных странах. В начавшихся президентских выборах по информации ЦИК Грузии могут принять участие - 3 млн 528 тыс. 658 избирателей.

Выборы уже состоялись на двух избирательных участках в Афганистане, где проголосовали находящиеся там более 800 грузинских военнослужащих.

За президентскими выборами в Грузии будут следить 1,3 тыс. международных наблюдателей, около 17 тыс. представителей субъектов выборов и более 48 тыс. местных наблюдателей, которые сообщат предварительные итоги мониторинга 29 ноября.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]