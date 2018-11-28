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СНГ 28.11.2018 11:10

Константинополь упразднил архиепископию православных русских церквей в Западной Европе - СМИ

Константинопольский патриархат решил распустить Западноевропейский экзархат приходов русской традиции, сообщило издание Оrthodoxie во вторник.

Издание со ссылкой на информированные источники отмечает, что такое решение было принято на собрании священного синода на Фанаре.

Издание отмечает, что таким образом был отменен патриарший томос 1999 года.

22 января 1971 года Константинопольский патриархат возобновил свою юрисдикцию над приходами бывшего русского Западноевропейского экзархата, превратив его в Русскую православную архиепископию Западной Европы.

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Тэги: ЕВРОПА, КОНСТАНТИНОПОЛЬ, СИНОД, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]