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Транспорт и связь 28.11.2018 09:58

Азерпочт пересаживается на автомобили Khazar SD

ООО «Азерпочт» закупит автомобили марки Khazar SD, произведенных на заводе «Азермаш».

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, за автомобили «Азерпочт» заплатит 132 тыс. манатов.

Соответствующий контракт уже подписан между сторонами.

Официальное открытие завода «Азермаш» состоялось в конце марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана.

Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн.

На заводе производятся и будут производиться модели: Khazar SD, Khazar LD, Peugeot-206, Peugeot-207, Renault Tondar, Renault Pick-Up. Известно, что автомобили, выпущенные на заводе, отвечают стандартам международной безопасности и Евро-5, и после удовлетворения спроса на внутреннем рынке, около 2 тысяч в год планируется экспортировать в Россию, страны Ближнего Востока и Африки.

Ежемесячно в 2018 году производится 160 автомобилей. Из них 60 - под маркой "Khazar" LD и 100 автомобилей - "Khazar" SD. В целом в 2018 году будет произведено 1,5 тыс. автомобилей, в 2019 году - 3 тыс., а в 2020 году - 5 тыс.

Стоимость автомобиля «Khazar» LD составляет 18 тыс. манатов, "Khazar" SD - 16 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРПОЧТ, АЗЕРМАШ, АВТОМОБИЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]