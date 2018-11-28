Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.0254 GBR   2.1655 TRY   0.323

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 15° Завтра 14° 30 Ноя 1 Дек 12°

Бизнес и законодательство 28.11.2018 10:23

Минналогов Азербайджана зарегистрировало компанию с капиталом в $72 тыс.

Министерство налогов Азербайджана в октябре зарегистрировало ООО «Caspian International Group» с уставным капиталом в размере $72 тыс.

Согласно материалам ведомства, официальным представителем компании является гражданин Йемена Араб Шакер Хусейн Мохаммед.

Кроме этого, Минналогов в октябре зарегистрировало ООО «Azvinil» с уставным капиталом в 40 тыс. манатов (официальный представитель – Аяз Исмайлов); ЗАО «Electro Service» с капиталом в 20 тыс. манатов (официальный представитель – Фуад Мамедов); ООО «Ganga Group» с капиталом в 20 тыс. манатов (официальный представитель – гражданин Индии Сурешкумар Сукеш).

Минналогов в октябре также зарегистрировало филиал ООО «Caspian Oil», официальным представителем которого является Гошгар Ахмедов.

При этом Минналогов в соответствии с требованиями законодательства не указывает акционеров и учредителей данных компаний.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИННАЛОГОВ, КОМПАНИИ, РЕГИСТРАЦИЯ


Похожие новости


Минналогов зарегистрировала Торговый дом Латвии в Азербайджане Минналогов Азербайджана зарегистрировало компанию с уставным капиталом в 2,5 млн манатов Минналогов Азербайджана зарегистрировало 3 компании со схожими названиями Минналогов в Азербайджане в июне зарегистрировало компании URBN Az Development и URBN International Development Минналогов Азербайджана зарегистрировало компанию IBM Caspian с капиталом в $500 тыс.

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]