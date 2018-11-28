Минналогов Азербайджана зарегистрировало компанию с капиталом в $72 тыс.

Министерство налогов Азербайджана в октябре зарегистрировало ООО «Caspian International Group» с уставным капиталом в размере $72 тыс.
Согласно материалам ведомства, официальным представителем компании является гражданин Йемена Араб Шакер Хусейн Мохаммед.
Кроме этого, Минналогов в октябре зарегистрировало ООО «Azvinil» с уставным капиталом в 40 тыс. манатов (официальный представитель – Аяз Исмайлов); ЗАО «Electro Service» с капиталом в 20 тыс. манатов (официальный представитель – Фуад Мамедов); ООО «Ganga Group» с капиталом в 20 тыс. манатов (официальный представитель – гражданин Индии Сурешкумар Сукеш).
Минналогов в октябре также зарегистрировало филиал ООО «Caspian Oil», официальным представителем которого является Гошгар Ахмедов.
При этом Минналогов в соответствии с требованиями законодательства не указывает акционеров и учредителей данных компаний.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»