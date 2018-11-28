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СНГ 28.11.2018 11:33

Узбекистан вступил в Международную организацию по миграции

Совет Международной организации по миграции (МОМ), являющейся агентством ООН по миграции, на 109-й сессии в Женеве поддержал заявку Узбекистана на вступление в организацию, сообщила пресс-служба организации.

Узбекистан стал 173-м членом МОМ.

"С глубоким удовольствием я приветствую Узбекистан в семье МОМ", - заявил генеральный директор организации Антонио Виторино, слова которого приводятся в сообщении.

Узбекистан, наиболее густонаселенная страна Центральной Азии и основная страна в регионе, из которой выезжают рабочие-мигранты, стала последним членом МОМ из Центральной Азии, отмечается в сообщении.

Открывая границы, Узбекистан становится также транзитной территорией для мигрантов из соседних стран. Рост экономики республики может в итоге привести к тому, что Узбекистан станет страной назначения для мигрантов из других стран, считают в МОМ.

Партнерство МОМ с Узбекистаном началось в 2003 году, когда организация начала оказывать помощь жертвам торговли людьми и уязвимым мигрантам из республики и других стран Центральной Азии.

"Наше сотрудничество стремительно растет. В начале этого года было составлена двухлетняя "дорожная карта" сотрудничества на 2018-2019 годы, одобренная правительством Узбекистана", - отметил субрегиональный координатор МОМ по Центральной Азии Деян Кесерович.

По инициативе МОМ защита прав мигрантов была включена в Самаркандскую декларацию по правам человека, принятую на прошлой неделе на первом Азиатском форуме по правам человека.

"Государства должны стремиться обеспечить уважение, защиту и осуществление прав человека всех мигрантов, независимо от их миграционного статуса и в соответствии с Целями устойчивого развития", - говорится в принятом документе.

Ранее глава национального центра по правам человека информировал, что в Узбекистане проживает более 200 человек, получивших в ООН статус беженцев. Кроме того, 8 тыс. граждан Афганистана, получивших временное убежище в Узбекистане, возвращены на родину.

По данным министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, в ходе предварительных переговоров с МОМ рассматривался вопрос открытия не менее двух представительств организации - в Ташкенте и городе Термезе (Сурхандарьинская область на границе с Афганистаном). Предполагается, что эти представительства будут работать в качестве субрегиональных хабов для реализации проектов МОМ в сфере трудовой миграции в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии и Афганистане.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ООН, МОМ, ВСТУПЛЕНИЕ


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