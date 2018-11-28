Глава МВД Таджикистана попросил российского коллегу взять под контроль расследование смерти таджика в отделе полиции в Москве

Глава таджикского МВД Рамазон Рахимзода обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под контроль расследование обстоятельств смерти 38-летнего гражданина Таджикистана Илхомуддина Шоева, скончавшегося в одном из отделов полиции в Москве, сообщили в среду в пресс-центре МВД Таджикистана.

23 ноября представитель московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что столичные следователи проводят проверку по факту смерти подозреваемого в разбое, скончавшегося в одном из отделов полиции города.

"Днем 21 ноября 2018 года в служебном кабинете одного из районных отделов полиции на востоке Москвы было обнаружено тело мужчины, задержанного сотрудниками правоохранительных органов по уголовному делу о разбое, совершенном в особо крупном размере. По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве проводится доследственная проверка", - сказала Ю.Иванова.

По предварительным данным, рассказала она, мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание, прибывшие на место медики констатировали его смерть. В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено, сообщила представитель следствия.

Осведомленный источник агентства сообщил тогда, что предварительной причиной смерти мужчины считается острая сердечная недостаточность. Он добавил, что умерший - гражданин Таджикистана.

Как сообщает таджикская служба "Радио Свобода" ("Радио Озоди"), И.Шоев в минувший вторник был похоронен у себя на родине в Таджикистане. Родственники заявили журналистам, что обнаружили на его теле следы побоев.