Минздрав подготовил предложения по развитию системы здравоохранения в рамках ОМС

Министерство здравоохранения Азербайджана направило в Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) при Кабинете министров экспертные предложения по различным направлениям развития системы здравоохранения на ближайшие годы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Госагентству ОМС направлены предложения по различным направлениям развития системы здравоохранения на ближайшие годы, подготовленные экспертами Министерства здравоохранения», - говорится в сообщении.

Данные шаги предпринимаются «в целях усиления уровня оказываемых в Азербайджане медицинских услуг, с использованием имеющихся в стране тенденций развития сферы здравоохранения», - передает пресс-служба Министерства.

Ранее министр финансов Самир Шарифов заявил, что полное внедрение системы обязательного медицинского страхования (ОМС) на всей территории Азербайджана ожидается с 2020 года.

«В следующем году на применение системы ОМС в Азербайджане планируется выделить из государственного бюджета около 224 млн манатов (около $131,8 млн - ИФ). Но мы также планируем рассмотреть вопрос накопления части средств на реализацию ОМС в специальном фонде», - отметил он.

В настоящее время внедрение ОМС носит пилотный характер, эта система применяется в городе Мингечевир, Евлахском и Агдашском районах.

Внедрение ОМС в Азербайджане займет 5 лет. По словам директора Госагентства ОМС Заура Алиева, размер страхового взноса на ОМС в Азербайджане составит 120 манатов в год на человека. При этом для некоторых категорий населения страховой взнос будет покрываться со стороны государства.

Госагентство и Минздрав привлекли международного консультанта - компанию «McKinsey & Company» - для разработки дорожной карты и плана перехода на ОМС на всей территории страны.

Р.Бабаев, А.Мамедов