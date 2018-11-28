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Здравоохранение 28.11.2018 10:54

Минздрав подготовил предложения по развитию системы здравоохранения в рамках ОМС

Министерство здравоохранения Азербайджана направило в Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) при Кабинете министров экспертные предложения по различным направлениям развития системы здравоохранения на ближайшие годы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Госагентству ОМС направлены предложения по различным направлениям развития системы здравоохранения на ближайшие годы, подготовленные экспертами Министерства здравоохранения», - говорится в сообщении.

Данные шаги предпринимаются «в целях усиления уровня оказываемых в Азербайджане медицинских услуг, с использованием имеющихся в стране тенденций развития сферы здравоохранения», - передает пресс-служба Министерства.

Ранее министр финансов Самир Шарифов заявил, что полное внедрение системы обязательного медицинского страхования (ОМС) на всей территории Азербайджана ожидается с 2020 года.

«В следующем году на применение системы ОМС в Азербайджане планируется выделить из государственного бюджета около 224 млн манатов (около $131,8 млн - ИФ). Но мы также планируем рассмотреть вопрос накопления части средств на реализацию ОМС в специальном фонде», - отметил он.

В настоящее время внедрение ОМС носит пилотный характер, эта система применяется в городе Мингечевир, Евлахском и Агдашском районах.

Внедрение ОМС в Азербайджане займет 5 лет. По словам директора Госагентства ОМС Заура Алиева, размер страхового взноса на ОМС в Азербайджане составит 120 манатов в год на человека. При этом для некоторых категорий населения страховой взнос будет покрываться со стороны государства.

Госагентство и Минздрав привлекли международного консультанта - компанию «McKinsey & Company» - для разработки дорожной карты и плана перехода на ОМС на всей территории страны.

Р.Бабаев, А.Мамедов

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Тэги: МЕДСТРАХОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МИНЗДРАВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]