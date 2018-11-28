Территориальные налоговые органы Минналогов Азербайджана установили акцизные посты на 21 предприятии

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана из регионов в январе-октябре 2018 года составили 576,7 млн манатов, плановое задание выполнено на 111,6%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов.

"За 10 месяцев текущего года территориальные налоговые органы обеспечили поступления в бюджет налогов на сумму 576,7 млн манатов при плане в 516,76 млн манатов, т.е. плановое задание выполнено на 111,6%", - отметили в министерстве.

При этом, налоговые сборы в регионах составили 431,4 млн манатов, что на 16,2% превышает прогнозный показатель.

В целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, территориальные налоговые поступления в январе-октябре 2018 года выросли на 10,7%

По данным Минналогов, территориальные налоговые органы установили 21 акцизных поста на предприятиях, действующих в регионах с целью усиления надзора за производством подакцизных товаров.

А.Мамедов