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Бизнес и законодательство 28.11.2018 11:08

Территориальные налоговые органы Минналогов Азербайджана установили акцизные посты на 21 предприятии

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана из регионов в январе-октябре 2018 года составили 576,7 млн манатов, плановое задание выполнено на 111,6%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов.

"За 10 месяцев текущего года территориальные налоговые органы обеспечили поступления в бюджет налогов на сумму 576,7 млн манатов при плане в 516,76 млн манатов, т.е. плановое задание выполнено на 111,6%", - отметили в министерстве.

При этом, налоговые сборы в регионах составили 431,4 млн манатов, что на 16,2% превышает прогнозный показатель.

В целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, территориальные налоговые поступления в январе-октябре 2018 года выросли на 10,7%

По данным Минналогов, территориальные налоговые органы установили 21 акцизных поста на предприятиях, действующих в регионах с целью усиления надзора за производством подакцизных товаров.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РЕГИОНЫ, НАЛОГИ, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]