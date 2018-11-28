Представители Ирака, Ливана и ОАЭ могут присоединиться к переговорам по Сирии в Астане в качестве наблюдателей - источник

Россия, Иран и Турция хотят пригласить Ирак, Ливан и ОАЭ для участия в переговорах по сирийскому урегулированию в рамках "астанинского формата" в качестве наблюдателей, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" в среду источник в российской делегации.
"Мы хотим подключить новых наблюдателей. Потому что в Сирии главное сейчас восстановление, мы хотели пригласить Ливан, где много беженцев, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, страны, которые могут помочь. Будем стараться, настрой есть, партнеры есть", - сказал собеседник агентства в кулуарах одиннадцатого раунда переговоров по урегулированию в Сирии в Астане.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»