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Дальнее зарубежье 28.11.2018 12:03

Представители Ирака, Ливана и ОАЭ могут присоединиться к переговорам по Сирии в Астане в качестве наблюдателей - источник

Россия, Иран и Турция хотят пригласить Ирак, Ливан и ОАЭ для участия в переговорах по сирийскому урегулированию в рамках "астанинского формата" в качестве наблюдателей, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" в среду источник в российской делегации.

"Мы хотим подключить новых наблюдателей. Потому что в Сирии главное сейчас восстановление, мы хотели пригласить Ливан, где много беженцев, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, страны, которые могут помочь. Будем стараться, настрой есть, партнеры есть", - сказал собеседник агентства в кулуарах одиннадцатого раунда переговоров по урегулированию в Сирии в Астане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]