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Дальнее зарубежье 28.11.2018 11:34

Трамп пригрозил сократить субсидии для General Motors

Президент США Дональд Трамп усилил критику в адрес General Motors Co. (GM), заявив в своем микроблоге в Twitter, что правительство может "сократить все субсидии, предоставляемые GM, в том числе на электромобили".

Не совсем ясно, о каких субсидиях говорит Д.Трамп, пишет газета Financial Times.

По действующему в США законодательству, покупатели электромобилей в стране имеют право на получение федеральной налоговой льготы на сумму до $7,5 тыс. Налоговая льгота действует при продаже не более 200 тыс. определенных электромобилей одним автопроизводителем, и GM уже близка к этой планке.

Ранее на этой неделе GM объявила о намерении закрыть четыре завода в США и один в Канаде, а также сократить порядка 10 тыс. рабочих мест в регионе в рамках изменения стратегии развития компании в пользу разработки электромобилей и самоуправляемых машин.

"Очень разочарован решением GM и CEO компании Мэри Барра закрыть заводы в Огайо, Мичигане и Мэриленде. При этом ничто не закрывается в Мексике и Китае. Правительство США спасло GM, и вот благодарность компании", - написал Д.Трамп во вторник вечером.

"GM сделала большую ставку на Китай несколько лет назад, когда они построили заводы там (и в Мексике) - не думайте, что это оправдает себя", - отметил Д.Трамп.

В сообщении GM, опубликованном в ответ на слова Д.Трампа, отмечается, что "компания привержена сохранению существенных производственных операций в США", и ее план реструктуризации поддержит долгосрочный рост.

Автопроизводитель также намерен предоставить новые возможности трудоустройства многим сотрудникам, подпадающим под сокращение, в подразделениях по выпуску грузовиков и внедорожников, а также электромобилей и самоуправляемых машин.

"Мы ценим шаги, которые администрация США сделала от лица отрасли для улучшения конкурентоспособности производственного сектора", - отмечается в сообщении GM.

По прогнозу GM, закрытие предприятий и увольнения сотрудников приведут к единовременному списанию стоимости активов в размере до $3,8 млрд, однако повысят свободный денежный поток компании к концу 2020 года на $6 млрд.

Акции General Motors подешевели на 2,6% по итогам торгов во вторник.

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Тэги: США, ТРАМП, GM, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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