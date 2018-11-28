Трамп пригрозил сократить субсидии для General Motors

Президент США Дональд Трамп усилил критику в адрес General Motors Co. (GM), заявив в своем микроблоге в Twitter, что правительство может "сократить все субсидии, предоставляемые GM, в том числе на электромобили".
Не совсем ясно, о каких субсидиях говорит Д.Трамп, пишет газета Financial Times.
По действующему в США законодательству, покупатели электромобилей в стране имеют право на получение федеральной налоговой льготы на сумму до $7,5 тыс. Налоговая льгота действует при продаже не более 200 тыс. определенных электромобилей одним автопроизводителем, и GM уже близка к этой планке.
Ранее на этой неделе GM объявила о намерении закрыть четыре завода в США и один в Канаде, а также сократить порядка 10 тыс. рабочих мест в регионе в рамках изменения стратегии развития компании в пользу разработки электромобилей и самоуправляемых машин.
"Очень разочарован решением GM и CEO компании Мэри Барра закрыть заводы в Огайо, Мичигане и Мэриленде. При этом ничто не закрывается в Мексике и Китае. Правительство США спасло GM, и вот благодарность компании", - написал Д.Трамп во вторник вечером.
"GM сделала большую ставку на Китай несколько лет назад, когда они построили заводы там (и в Мексике) - не думайте, что это оправдает себя", - отметил Д.Трамп.
В сообщении GM, опубликованном в ответ на слова Д.Трампа, отмечается, что "компания привержена сохранению существенных производственных операций в США", и ее план реструктуризации поддержит долгосрочный рост.
Автопроизводитель также намерен предоставить новые возможности трудоустройства многим сотрудникам, подпадающим под сокращение, в подразделениях по выпуску грузовиков и внедорожников, а также электромобилей и самоуправляемых машин.
"Мы ценим шаги, которые администрация США сделала от лица отрасли для улучшения конкурентоспособности производственного сектора", - отмечается в сообщении GM.
По прогнозу GM, закрытие предприятий и увольнения сотрудников приведут к единовременному списанию стоимости активов в размере до $3,8 млрд, однако повысят свободный денежный поток компании к концу 2020 года на $6 млрд.
Акции General Motors подешевели на 2,6% по итогам торгов во вторник.
Азербайджан завершает переговоры с Пакистаном о покупке истребителей-бомбардировщиков JF-17
Глава МИД Азербайджана и новый посол Афганистана в Баку отмечают наличие возможностей для развития сотрудничества в сфере торговли и транспорта
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
ГКИВ приостановил работу 14 карьеров в Абшеронском районе
Азербайджанская ATEF поставит в Украину трансформаторы для Запорожской АЭС
В Азербайджане каждый десятый новорожденный является недоношенным - Минздрав
Минздрав подготовил предложения по развитию системы здравоохранения в рамках ОМС
В Лондоне запретят рекламу фастфуда в транспорте с 25 февраля 2019 года
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»