ГКИВ приостановил работу 14 карьеров в Абшеронском районе

Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана приостановил деятельность 14 каменных карьеров, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете.
«ГКИВ в ходе проведенного мониторинга на территории Абшеронского района выявило 14 каменных карьеров осуществляющих свою деятельность на землях сельскохозяйственного назначения. Работа всех каменных карьеров была приостановлена», - отметили в ведомстве.
В ГКИВ также сообщили, что на территории Азербайджана действуют 588 каменных и песчаных карьеров. Из них деятельность 256 карьеров ввиду нарушения правил земельного законодательства приостановлена.
«В отношении 155 карьеров составлены административные протоколы и выписаны штрафы. В 55 случаях обнаружены случаи захвата земель, и все необходимые документы по этим случаям направлены в министерство внутренних дел»,- подчеркнули в Госкомитете.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»