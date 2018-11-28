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Бизнес и законодательство 28.11.2018 11:48

ГКИВ приостановил работу 14 карьеров в Абшеронском районе

Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана приостановил деятельность 14 каменных карьеров, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете.

«ГКИВ в ходе проведенного мониторинга на территории Абшеронского района выявило 14 каменных карьеров осуществляющих свою деятельность на землях сельскохозяйственного назначения. Работа всех каменных карьеров была приостановлена», - отметили в ведомстве.

В ГКИВ также сообщили, что на территории Азербайджана действуют 588 каменных и песчаных карьеров. Из них деятельность 256 карьеров ввиду нарушения правил земельного законодательства приостановлена.

«В отношении 155 карьеров составлены административные протоколы и выписаны штрафы. В 55 случаях обнаружены случаи захвата земель, и все необходимые документы по этим случаям направлены в министерство внутренних дел»,- подчеркнули в Госкомитете.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГКИВ, КАРЬЕРЫ, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]