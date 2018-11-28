Низкая безработица в РФ делает нецелесообразной масштабное стимулирование конечного спроса через кредитную накачку, как это произошло в прошлом году в Турции, эти механизмы приведут к волатильности и неустойчивости роста, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в среду на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

По его словам, ДКП и фискальная политика полностью соответствуют текущей ситуации в РФ.

"Мы обсуждение начали с денежно-кредитной и фискальной политики. Мое мнение - они полностью адекватны текущей ситуации", - сказал министр.

"У нас сейчас низкая безработица, поэтому масштабное, такое лобовое стимулирование конечного спроса в любом случае будет неустойчивым", - считает М.Орешкин.

"России точно нельзя повторять пример Турции, которая через кредитную накачку в конце прошлого года получила очень высокие темпы экономического роста, а сейчас уже находится в рецессии", - подчеркнул министр.

"У нас одни из самых лучших институтов в части бюджетного правила, инфляционного таргетирования. Они, бесспорно, являются основой устойчивого развития. Без них движение вперед волатильно, а не стабильно", - заявил М.Орешкин.