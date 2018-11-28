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Регион 28.11.2018 12:17

РФ не должна идти по пути Турции через масштабную "кредитную накачку" для стимулирования роста, это приведет к его неустойчивости - Орешкин

Низкая безработица в РФ делает нецелесообразной масштабное стимулирование конечного спроса через кредитную накачку, как это произошло в прошлом году в Турции, эти механизмы приведут к волатильности и неустойчивости роста, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в среду на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

По его словам, ДКП и фискальная политика полностью соответствуют текущей ситуации в РФ.

"Мы обсуждение начали с денежно-кредитной и фискальной политики. Мое мнение - они полностью адекватны текущей ситуации", - сказал министр.

"У нас сейчас низкая безработица, поэтому масштабное, такое лобовое стимулирование конечного спроса в любом случае будет неустойчивым", - считает М.Орешкин.

"России точно нельзя повторять пример Турции, которая через кредитную накачку в конце прошлого года получила очень высокие темпы экономического роста, а сейчас уже находится в рецессии", - подчеркнул министр.

"У нас одни из самых лучших институтов в части бюджетного правила, инфляционного таргетирования. Они, бесспорно, являются основой устойчивого развития. Без них движение вперед волатильно, а не стабильно", - заявил М.Орешкин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]