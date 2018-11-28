Низкая безработица в РФ делает нецелесообразной масштабное стимулирование конечного спроса через кредитную накачку, как это произошло в прошлом году в Турции, эти механизмы приведут к волатильности и неустойчивости роста, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в среду на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
По его словам, ДКП и фискальная политика полностью соответствуют текущей ситуации в РФ.
"Мы обсуждение начали с денежно-кредитной и фискальной политики. Мое мнение - они полностью адекватны текущей ситуации", - сказал министр.
"У нас сейчас низкая безработица, поэтому масштабное, такое лобовое стимулирование конечного спроса в любом случае будет неустойчивым", - считает М.Орешкин.
"России точно нельзя повторять пример Турции, которая через кредитную накачку в конце прошлого года получила очень высокие темпы экономического роста, а сейчас уже находится в рецессии", - подчеркнул министр.
"У нас одни из самых лучших институтов в части бюджетного правила, инфляционного таргетирования. Они, бесспорно, являются основой устойчивого развития. Без них движение вперед волатильно, а не стабильно", - заявил М.Орешкин.
Азербайджан завершает переговоры с Пакистаном о покупке истребителей-бомбардировщиков JF-17
Глава МИД Азербайджана и новый посол Афганистана в Баку отмечают наличие возможностей для развития сотрудничества в сфере торговли и транспорта
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
ГКИВ приостановил работу 14 карьеров в Абшеронском районе
Азербайджанская ATEF поставит в Украину трансформаторы для Запорожской АЭС
В Азербайджане каждый десятый новорожденный является недоношенным - Минздрав
Минздрав подготовил предложения по развитию системы здравоохранения в рамках ОМС
В Лондоне запретят рекламу фастфуда в транспорте с 25 февраля 2019 года
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»