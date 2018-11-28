Азербайджан завершает переговоры с Пакистаном о покупке истребителей-бомбардировщиков JF-17

Баку и Исламабад завершают переговоры по вопросу покупки Азербайджаном истребителей-бомбардировщиков JF-17, сообщил представитель Pakistan Aeronautical Complex (PAC).
«Мы на завершающем этапе переговоров по вопросу о закупках Азербайджаном истребителей-бомбардировщиков JF-17. Все проблемы, связанные с поставкой истребителей уже решены»,- сообщил представитель PAC азербайджанскому журналу AzeriDefence.
По его словам, интересующая Азербайджан конфигурация JF-17 Block 2 уже завершила испытания и используется ВВС Пакистана.
«Во время полетов они оправдали себя. Азербайджанская сторона ждала использования пакистанскими ВВС этой модели»,- отметил он.
Как сообщалось ранее, в апреле 2018 года PAC сообщил о возможном подписании между Азербайджаном и Пакистаном в 2019 году соглашения о закупке истребителей-бомбардировщиков JF-17. Тогда речь шла о конфигурации JF-17 Block 3. PAC до конца текущего года планировала презентации JF-17 Block 3 Азербайджану и клиентам из нескольких других стран.
Серийное производство JF-17 Block 3 начнется в конце 2019 - начале 2020 года.
Ф.Исазаде
ГКИВ приостановил работу 14 карьеров в Абшеронском районе
Азербайджанская ATEF поставит в Украину трансформаторы для Запорожской АЭС
В Азербайджане каждый десятый новорожденный является недоношенным - Минздрав
Минздрав подготовил предложения по развитию системы здравоохранения в рамках ОМС
В Лондоне запретят рекламу фастфуда в транспорте с 25 февраля 2019 года
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Сенаторы США обсудят возможные меры в отношении Эр-Рияда после убийства Хашкаджи
Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года
Генпрокуратура Армении ходатайствует об аресте экс-президента страны Кочаряна
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»