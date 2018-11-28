Азербайджан завершает переговоры с Пакистаном о покупке истребителей-бомбардировщиков JF-17

Баку и Исламабад завершают переговоры по вопросу покупки Азербайджаном истребителей-бомбардировщиков JF-17, сообщил представитель Pakistan Aeronautical Complex (PAC).

«Мы на завершающем этапе переговоров по вопросу о закупках Азербайджаном истребителей-бомбардировщиков JF-17. Все проблемы, связанные с поставкой истребителей уже решены»,- сообщил представитель PAC азербайджанскому журналу AzeriDefence.

По его словам, интересующая Азербайджан конфигурация JF-17 Block 2 уже завершила испытания и используется ВВС Пакистана.

«Во время полетов они оправдали себя. Азербайджанская сторона ждала использования пакистанскими ВВС этой модели»,- отметил он.

Как сообщалось ранее, в апреле 2018 года PAC сообщил о возможном подписании между Азербайджаном и Пакистаном в 2019 году соглашения о закупке истребителей-бомбардировщиков JF-17. Тогда речь шла о конфигурации JF-17 Block 3. PAC до конца текущего года планировала презентации JF-17 Block 3 Азербайджану и клиентам из нескольких других стран.

Серийное производство JF-17 Block 3 начнется в конце 2019 - начале 2020 года.

Ф.Исазаде